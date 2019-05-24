2019-05-24T15:37:57+03:00
Новости компаний

Магистральные Электрические Сети Урала на 43% снизили аварийность в Свердловской области.

Энергетики Свердловской области подвели итоги отопительного сезона.
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Фото: пресс-служба филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС УралаФото: пресс-служба филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала
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Энергетики Свердловской области подвели итоги отопительного сезона, а также поделились планами на лето.

- В прошедшем сезоне пиковых нагрузок у МЭС Урала не было ни одного отключения потребителей, аварийность в Свердловской области снизилась на 43% – рассказывает главный инженер филиала ФСК ЕЭС – Магистральных Электрических Сетей Урала Константин Рябушев.

В 2019 году на ремонт и модернизацию магистральных электрических сетей в Свердловской области будет потрачено около миллиарда рублей.При этом инвестиции в модернизацию объектов в сравнении с 2018-м годом увеличены на 46 %.

На 8 линиях электропередачи в Свердловской области будут установлены 22 новых опоры, также проведена замена 130 км грозотроса. Сейчас идут работы по обновлению грозотроса на ВЛ 220 кВ Верхнетагильская ГРЭС – Тагил 1, которая обеспечивает выдачу мощности Верхнетагильской ГРЭС потребителям Нижне-Тагильского энергорайона.

На подстанциях 220 кВ Малахит и Вязовская, питающих Северский трубный завод (СТЗ) и АО «Научно-производственная корпорация «УРАЛВАГОНЗАВОД», пройдет заменена аккумуляторных батарей, что увеличит безопасность и надежность их резервного автономного электроснабжения.

Выполнение ремонтной и инвестиционной программ позволит повысить надежность электроснабжения Свердловской области с населением более 4 млн. человек, а также крупных металлургических, химических и машиностроительных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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