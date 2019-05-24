На повышение зарплат свердловских бюджетников выделят 3,3 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-24T15:05:42+03:00

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В Свердловской области увеличат суммы, выделяемые на реализацию нацпроектов и поручения губернатора.

В рамках поправок в бюджет текущего года было заявлено, что благодаря устойчивому состоянию экономики Среднего Урала, доходы региональной казны вырастут на 4,5 миллиарда и составят 254,2 миллиарда рублей. Расходы же станут больше на 11 миллиардов, достигнув 268,4 миллиарда рублей.

При этом большую часть средств - 3,3 миллиарда рублей, направят на повышение зарплат бюджетникам.

На 1,7 миллиарда рублей хотят увеличить ассигнования дорожного фонда. Это проектирование, строительство, реконструкция и содержание региональных и муниципальных дорог, развитие системы фото-видеофиксации нарушений. Также планируется реконструкция автодороги Карпинск-Кытлым, увеличение межбюджетных трансфертов на строительство автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд.

- На 1,9 миллиарда рублей вырастут расходы на ЖКХ, в том числе на переселение людей из аварийного жилья. На один миллиард рублей увеличатся бюджетные ассигнования на обеспечение отдельных категорий лекарствами. Еще 600 миллионов запланированы на поддержку многодетных семей и детей-сирот. Также допрасходы коснутся спорта и поддержки муниципалитетов, - сказала министр финансов Галина Кулаченко.

Сегодня на Урале в рамках 12 нацпроектов реализуются 57 региональных программ по трем крупным блокам: «Сохранение и развитие человеческого потенциала», «Комфортная среда проживания и развитие транспортной инфраструктуры» и «Развитие экономики региона и поддержка малого и среднего бизнеса».

ИСТОЧНИК KP.RU