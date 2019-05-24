На Урале многодетная семья отсудила у застройщика 4 миллиона за хлипкий фундамент
Урале засудил застройщика, который должен был возвести дом для его многодетной семьи.
Андрей заключил договор подряда с ООО «СК Ница» на строительство одноэтажного дома в деревне Чусовляны Ирбитского района. 2,46 миллиона семье выделил Фонд жилищного строительства, оставшиеся 423 тысячи доплатил сам Андрей.
В ходе стройки мужчина обнаружил, что подрядчик использовал бетон более низкой марки и качества, чем было оговорено. В результате на фундаменте образовались поры - строить на такой несущей конструкции просто-напросто опасно.
Кроме того, подрядчик самовольно увеличил площадь фундамента до 135 "квадратов", при том, что по проекту она не должна превышать 108.
Андрей потребовал расторгнуть договор и вернуть ему деньги. «СК Ница» согласилась, но возвратило только 1,2 миллиона.
Тогда мужчина подал в суд иск, где просил взыскать с застройщика стоимость дома, экспертизы, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, проценты за пользование чужими деньгами и судебные расходы - всего 2,78 миллиона. Суд же обязал компанию выплатить семье 3,9 миллиона.
- Ответчик подал апелляцию жалобу, в которой просил отменить решение суда первой инстанции, - рассказали в пресс-службе областного суда. - Судебная коллегия, изучив материалы дела, оставила решение без изменений. По заключению экспертизы, недостатки фундамента возникли в результате нарушения технологии производства бетонных работ и являются существенными и неустранимыми.
ИСТОЧНИК KP.RU