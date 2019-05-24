2019-05-24T11:52:56+03:00
Общество

На Урале зарплата работников учреждений культуры выросла в два раза

Это произошло за счет реализации «майских указов» президента
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Людмила БабушкинаЛюдмила БабушкинаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На 34-м заседании Заксобрания 4 июня рассмотрят вопрос об исполнении регионального закона «О культурной деятельности на территории Свердловской области. Председатель областного парламента сделала акцент на исполнении «майских указов» президента.

- Депутатам предстоит рассмотреть информацию правительства Свердловской области об исполнении закона о культурной деятельности за последние годы: фактически мы говорим о результатах реализации «майских» указов президента России 2012 года в области культуры. Важнейшие показатели – доступность учреждений культуры во всех муниципальных образованиях Свердловской области, даже самых отдаленных, и рост заработной платы работников учреждений культуры, – подчеркнула председатель Законодательного Собрания.

Людмила Бабушкина отметила, что существенно, на 196,2% вырос уровень среднемесячной заработной платы: по итогам 2013 года она составляла 18 068 рублей, по итогам 2018 – 35 451 руб. Выросла сеть учреждений культуры – на 1 января 2019 года в области работает 2061 учреждение федерального, регионального и муниципального ведения. Внедрение цифровых технологий делает доступными для самых отдаленных территорий библиотечные фонды, музеи и концерты артистов Свердловской государственной академической филармонии.

- Важно, что свыше 50 процентов музеев, 54,6 процента, если говорить точно, имеют официальные сайты, создано 36 виртуальных музеев. Это очень большая работа. Только в 2018 году к виртуальным концертным залам Свердловской государственной академической филармонии подключились Дегтярск, Полевской, поселки Малышева, Бисерть, село Сажино. В сотрудничестве с Фондом кино открыты и модернизировано 30 кинозалов. Прошу профильный комитет при рассмотрении информации правительства обратить особое внимание на реализацию мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и детей с ограниченными возможностями в учреждениях культуры, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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