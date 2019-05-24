Пять свердловских колледжей вошли в сотню лучших учебных заведений страны

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-24T10:36:14+03:00

Награждение прошло в Казани в рамках финала VII Национального чемпионата WorldSkills Russia Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пять свердловских колледжей вошли в ТОП-100 лучших образовательных учреждений движения «Молодые профессионалы» за 2018 год. Награждение прошло в Казани в рамках финала VII Национального чемпионата WorldSkills Russia.

Свердловскую область в списке победителей представили Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр компетенций, Екатеринбургский экономико-технологический колледж, Уральский радиотехнический колледж им. Попова, Уральский государственный колледж имени Ползунова, Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства.

- В числе критериев, по которым определялись лучшие образовательные организации страны - наличие победителей и конкурсантов регионального чемпионата, участие конкурсантов в отборах и финале национального чемпионата 2017 и 2018 годов; наличие экспертов среди преподавательского состава, реализация образовательным учреждением программы повышения квалификации преподавателей, - сообщили в департаменте информполитики региона.

На финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) конкурсанты, представляющие Средний Урал, борются за победу в 42 компетенциях. Решением губернатора призеры в национальном первенстве и в международных соревнованиях и их наставники получают премии в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU