В Екатеринбурге прохожие потушили пожар в частном детском саду

СЕГОДНЯ 07:42 2019-05-24T08:02:12+03:00

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В Екатеринбурге сегодня ранним утром произошел пожар в частном детском саду.

Около 4:40 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что горит дошкольное образовательное учреждение на первом этаже 13-этажного жилого дома по улице Краснолесья.

На место ЧП немедленно отправили бригаду спасателей, однако к их приезду местные жители уже самостоятельно справились с огнем.

- В тушении пожара были задействованы 1 единица техники, 5 человек личного состава. Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательного подразделения. На площади 1 квадратный метр повреждён электросинтезатор и внутренняя отделка, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU