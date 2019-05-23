Прокуратура разрешила ездить в Шарташском парке на машинах
Прокуратура Кировского района Екатеринбурга обязала дирекцию Шарташского лесопарка снять запрет на автомобильное движение по территории. Ранее на ограничение пожаловался один из местных жителей.
«В жалобе говорится, что я как директор государственного учреждения лично осуществляю сбор денег на размещенных в парке шлагбаумах за въезд на территорию. А также, что шлагбаумы ограничивают свободное передвижение граждан и доступ к водному объекту, - написал в Facebook директор парка Артур Зиганшин. - Со вчерашнего дня все шлагбаумы, ограничивающие свободное передвижение механизированных транспортных средств по дорогам общего использования, открыты».
Запрет на машины в парке руководство ввело в прошлом году. По их мнению, транспорт ставит под угрозу безопасность отдыхающих и противоречит концепции лесопарка, ведет к нарушению режима особо охраняемой природной территории.
- Все проведенные нашими сотрудниками опросы показали, что горожане поддерживают введенные ограничения. Со всей ответственностью заявляю, что мы будем добиваться в установленном законом порядке возобновления ограничения свободного передвижения автомобилей по территории Шарташского лесопарка, - добавляет директор.
Артур Зиганшин уже отправил письмо на имя мэра Александра Высокинского. В нем он просит снять статус «дорога общего пользования» с улиц Отдыха и Пески, находящихся на территории парка.
ИСТОЧНИК KP.RU