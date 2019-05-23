Прокуратура разрешила ездить в Шарташском парке на машинах

23 Май 09:43 2019-05-23T14:32:54+03:00

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Прокуратура Кировского района Екатеринбурга обязала дирекцию Шарташского лесопарка снять запрет на автомобильное движение по территории. Ранее на ограничение пожаловался один из местных жителей.

«В жалобе говорится, что я как директор государственного учреждения лично осуществляю сбор денег на размещенных в парке шлагбаумах за въезд на территорию. А также, что шлагбаумы ограничивают свободное передвижение граждан и доступ к водному объекту, - написал в Facebook директор парка Артур Зиганшин. - Со вчерашнего дня все шлагбаумы, ограничивающие свободное передвижение механизированных транспортных средств по дорогам общего использования, открыты».

Запрет на машины в парке руководство ввело в прошлом году. По их мнению, транспорт ставит под угрозу безопасность отдыхающих и противоречит концепции лесопарка, ведет к нарушению режима особо охраняемой природной территории.

- Все проведенные нашими сотрудниками опросы показали, что горожане поддерживают введенные ограничения. Со всей ответственностью заявляю, что мы будем добиваться в установленном законом порядке возобновления ограничения свободного передвижения автомобилей по территории Шарташского лесопарка, - добавляет директор.

Артур Зиганшин уже отправил письмо на имя мэра Александра Высокинского. В нем он просит снять статус «дорога общего пользования» с улиц Отдыха и Пески, находящихся на территории парка.

ИСТОЧНИК KP.RU