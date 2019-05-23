Алиментщица из Алапаевска, чтобы не ходить в суд, прикинулась спящей

23 Май 08:58 2019-05-23T14:28:47+03:00

Мать три года не платила деньги на содержание ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жительница Алапаевска разыграла перед приставами спектакль, чтобы не ходить в суд. А до этого она три года отказывалась платить сыну алименты.

По решению суда, женщина обязана платить на содержание 12-летнего ребенка четверть от всех своих доходов. Однако мать всячески уклоняется от материальной помощи, накопив задолженность в 200 тысяч рублей.

- Судебным приставом-исполнителем был составлен протокол об административном правонарушении. Но для его рассмотрения и избрания меры наказания в суд должница не явилась, в связи с чем было вынесено постановление о принудительном приводе должника, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Когда же судебные приставы прибыли к должнице, женщина повела себя крайне странно. Она пустила должностных лиц в квартиру, после чего закрылась одеялом и притворилась спящей.

Суд назначил горе-родительнице 10 суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU