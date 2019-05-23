Алиментщица из Алапаевска, чтобы не ходить в суд, прикинулась спящей
Жительница Алапаевска разыграла перед приставами спектакль, чтобы не ходить в суд. А до этого она три года отказывалась платить сыну алименты.
По решению суда, женщина обязана платить на содержание 12-летнего ребенка четверть от всех своих доходов. Однако мать всячески уклоняется от материальной помощи, накопив задолженность в 200 тысяч рублей.
- Судебным приставом-исполнителем был составлен протокол об административном правонарушении. Но для его рассмотрения и избрания меры наказания в суд должница не явилась, в связи с чем было вынесено постановление о принудительном приводе должника, - рассказали в УФССП по Свердловской области.
Когда же судебные приставы прибыли к должнице, женщина повела себя крайне странно. Она пустила должностных лиц в квартиру, после чего закрылась одеялом и притворилась спящей.
Суд назначил горе-родительнице 10 суток ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU