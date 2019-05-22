2019-05-22T10:18:41+03:00
Общество

Свердловские пешеходы в три раз чаще водителей нарушают ПДД

Пытаясь сэкономить время, люди перебегают дорогу на "красный" или в неположенном месте
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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С начала года в регионе произошли 268 аварий, в которых 20 пешеходов скончались и еще 257 получили различные травмыС начала года в регионе произошли 268 аварий, в которых 20 пешеходов скончались и еще 257 получили различные травмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские гаишники объявили о том, что пешеходы стали значительно безответственнее, а потому чаще попадают в ДТП.

С начала года в регионе произошли 268 аварий, в которых 20 пешеходов скончались и еще 257 получили различные травмы. При этом больше половины погибли по своей вине, нарушив ПДД. По сравнению с автомобилистами, пешеходы в три раза чаще пренебрегают правилами.

Автоинспекторы уже выявили 65 тысяч нарушений. В основном, это переход дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора.

В целях профилактики инспекторы проводят регулярные рейды. Один из последних прошел в Ивделе. За несколько часов сотрудники ГИБДД составили 18 административных материалов, из которых 6 пришлись на водителей и 11 на пешеходов.

- Автомобиль всегда был и остается источником повышенной опасности. Поэтому водителям следует соблюдать скоростной режим, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, чтобы в любой момент остановиться и уступить дорогу пешеходам. В свою очередь пешеходам следует исключить нарушение ПДД, неожиданный выход на дорогу, особенно из-за припаркованного транспорта, а также переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора, - напомнили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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