На Урале ищут школьницу, уехавшую в горы на самокате

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-21T10:41:56+03:00

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На Среднем Урале ищут 15-летнюю школьницу, которая в одиночку решила покорить гору Конжаковский камень. Надежда Лубнина из Краснотурьинска пропала накануне и до настоящего времени о ней ничего не известно. Поисковый отряд "Сокол" собирает добровольцев на поиски девочки.

- Худощавого телосложения, рост 165 сантиметров, глава серые, волосы русые до плеч, лицо овальное, - говорится в ориентировке. - Была одета в ярко-зеленую куртку с мехом на капюшоне, черные штаны, белые сапоги и серую вязаную шапку.

При себе у подростка был школьный рюкзак и самокат.

Гора Конжаковский камень является одной из высочайших вершин Уральских гор - 1569 метров. Ее склоны покрыты хвойными лесами, горной тундрой и каменными россыпями.

ИСТОЧНИК KP.RU