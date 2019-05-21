«АльфаСтрахование» открыла новый офис в центре Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-21T10:07:27+03:00

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Создавая новые стандарты страхового рынка, «АльфаСтрахование» постоянно инвестирует в совершенствование своего сервиса и открытие новых современных точек обслуживания клиентов, одной из которых стал офис компании в Екатеринбурге в Ельцин Центре.

Новый центр обслуживания находится в самом сердце города и соответствует всем требованиям комфортного и инновационного офиса. В распоряжении клиентов парковка, комфортная зона ожидания, оборудованная терминалом электронной очереди и детским уголком. Клиентская зона составляет 350 кв.м.

Здесь посетители могут оформить полисы автострахования (ОСАГО, каско, «Зеленая карта»), страхования недвижимости, здоровья (ДМС, «АльфаКЛЕЩ» и анти-онко), путешественников (ВЗР, страхование багажа). Офис нового формата обеспечит высокий уровень сервиса на всех этапах обслуживания клиентов: покупка полисов, сопровождение договоров, урегулирование страховых случаев. Новшества позволят увеличить количество обслуживаемых в течение дня клиентов, снизить время ожидания, ускорить процесс рассмотрения обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU