2019-05-20T14:32:08+03:00
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Металлурги ЕВРАЗ НТМК организовали спортивный праздник для подшефных школ

Памятные подарки и сувениры получили все участники соревнований
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Турнир по мини-футболу. Фото: пресс-служба ЕВРАЗаТурнир по мини-футболу. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа
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Более 550 школьников из 29 образовательных учреждений Нижнего Тагила и Пригородного района приняли участие в традиционном ежегодном спортивном турнире, организованном профсоюзной организацией ЕВРАЗ НТМК.

Спортивные состязания проходили в спортивном комплексе «Металлург-форум» по шести дисциплинам: волейбол, мини-футбол, стритбол, настольный теннис, дартс, армреслинг. В бассейне «Уралец» - по плаванию.

- Это настоящие малые Олимпийские игры, - отметил на торжественном открытии управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев. - Спартакиада - важная часть профориентационной и шефской работы. Комбинат много лет помогает подшефным школам, и будет и дальше продолжать эту деятельность.

В соревнованиях участвовали более 550 детей из Нижнего Тагила и Пригородного района. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

В соревнованиях участвовали более 550 детей из Нижнего Тагила и Пригородного района. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

- Три года назад мы решили организовать такой турнир и поставили перед собой задачу - массово вовлекать детей в спорт, - сказал председатель профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев. - Судя по тому, что количество участников увеличилось с прошлого года в два раза, мы с ней справились. Желаю всем честной борьбы и заслуженных побед.

По итогам турнира в армрестлинге победила школа № 21 села Краснополье, в волейболе - школа № 69, в дартсе - школа 58, в мини-футболе - школа № 5, в настольном теннисе и плавании - Центр образования № 1, в стритболе - школа № 13.

Памятные подарки и сувениры получили все участники соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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