2019-05-20T12:43:58+03:00
Происшествия

В Артемовском на пять лет посадили мужчину, который исполосовал ножом полицейского

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Мужчина пытался противостоять задержанию братаМужчина пытался противостоять задержанию братаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Артемовском отправили за решетку местного жителя, который напал с ножом на полицейского. Вячеслова Андрианова признали виновным в применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей.

По версии следствия, мужчина возмутился, когда инспектор ГИБДД остановил машину его брата и начал составлять протокол о нарушении ПДД. Пытаясь помешать задержанию родственника обвиняемый, будучи к тому же пьян, бросился на полицейского.

- Он нанес ножом сотруднику полиции не менее пяти ударов в область шеи и спины, вследствие чего потерпевший получил проникающие ранения различной степени тяжести, в том числе влекущие средней тяжести вред здоровью, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После этого нападавший скрылся, но вскоре был задержан. Свою вину мужчина не признал. Между тем суд приговорил Вячеслова Андрианова к пяти годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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