В Екатеринбурге на 36 лет посадили банду наркокурьеров-"закладчиков"

СЕГОДНЯ 15:04 2019-05-17T15:14:18+03:00

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В Екатеринбурге вынесли приговор банде наркодилеров, торгующих "синтетикой". Семена Стругова, Анну Стругову, Кристину Орешину и Екатерину Баеву признали виновными в незаконном сбыте.

Неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, должно было купить оптовую партию наркотиков, поместить в тайники, после чего сообщить координаты "закладок" Струговой или Баевой.

Адреса женщины должны были передать Стругову, которому надлежало достать товар и переправить подельницам для раскладки в более мелкие "тайники".

Поймали банду с поличным, когда подсудимые Стругов и Орешина извлеки из "тайника" 29 свертков с наркотиками.

- Довести до конца свой преступный умысел и сбыть наркотическое средство подсудимые не смогли, поскольку были задержаны в тот же день сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе облатсной прокуратуры. - Вину в совершении преступлений подсудимые Семен Стругов, Анна Стругова и Кристина Орешина признали в полном объеме. Екатерина Баева заявила, что ни в чем не виновата.

Суд назначил наркокурьерам от 9 до 9,5 лет лишения свободы. Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима, женщины - общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU