На Урале поймали мошенников, которые вымогали деньги, провоцируя конфликты в клубах

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-17T12:38:19+03:00

На своих жертвах злоумышленники «заработали» 800 тысяч рублей

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В Красноуфимске под суд пойдут трое местных жителей, которых обвиняют в вымогательстве под надуманным предлогом.

По версии следствия, мужчины намеренно устраивали конфликты в развлекательных заведениях города, а потом требовали с оппонентов возмещение морального вреда. Если жертва отказывалась, ему угрожали физической расправой.

- Обвиняемые совершали преступные действия в течение года. Всего от них пострадали пять человек, общий ущерб которых составил свыше 800 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Теперь приятелям грозит до семи лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU