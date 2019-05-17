На Урале поймали мошенников, которые вымогали деньги, провоцируя конфликты в клубах
На своих жертвах злоумышленники «заработали» 800 тысяч рублей
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В Красноуфимске под суд пойдут трое местных жителей, которых обвиняют в вымогательстве под надуманным предлогом.
По версии следствия, мужчины намеренно устраивали конфликты в развлекательных заведениях города, а потом требовали с оппонентов возмещение морального вреда. Если жертва отказывалась, ему угрожали физической расправой.
- Обвиняемые совершали преступные действия в течение года. Всего от них пострадали пять человек, общий ущерб которых составил свыше 800 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Теперь приятелям грозит до семи лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU