2019-05-17T11:18:06+03:00
Происшествия

Полиция Екатеринбурга ищет водителя, скрывшегося после смертельного ДТП с пешеходом

Машина наехала на мужчину, который шел по краю проезжей части
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя и свидетелей ДТП с погибшим пешеходом. Авария произошла на дублере Сибирского тракте.

- Неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, допустил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей части, - рассказали в отделени пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Мужчина был одет в темную одежду без светоотражающих лементов.

В результате наезда пешеход, которому примерно 30 лет, погиб. Водитель с места ДТП скрылся.

Очевидцев аварии просят помочь в поисках скрывшегося автомобилиста, позвонив в Госавтоинспекцию по телефонам: 8-967-63-70-275 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24