Полиция Екатеринбурга ищет водителя, скрывшегося после смертельного ДТП с пешеходом

СЕГОДНЯ 11:15 2019-05-17T11:18:06+03:00

Машина наехала на мужчину, который шел по краю проезжей части

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В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя и свидетелей ДТП с погибшим пешеходом. Авария произошла на дублере Сибирского тракте.

- Неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, допустил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей части, - рассказали в отделени пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Мужчина был одет в темную одежду без светоотражающих лементов.

В результате наезда пешеход, которому примерно 30 лет, погиб. Водитель с места ДТП скрылся.

Очевидцев аварии просят помочь в поисках скрывшегося автомобилиста, позвонив в Госавтоинспекцию по телефонам: 8-967-63-70-275 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU