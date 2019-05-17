В предстоящие выходные Урал опять зальет дождями

СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-17T08:47:49+03:00

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В начале этой недели на Среднем Урале заметно похолодало. После 30-градусной жары, столбики термометра временами опускались до 0. В долгожданные выходные рассчитывать на улучшение погоды тоже, к сожалению, не придется.

В пятницу, 17 мая, синоптики обещают переменную облачность, дожди. Днем температура воздуха составит +11, +16 градусов, ночью +3, +6. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

В субботу, 18 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, ночью с мокрым снегом. Днем будет +8, +13 градусов, ночью 0, +5. В отдельных районах возможны заморозки до -5. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 19 мая, по-прежнему сохранится переменная облачность и осадки. Днем столбики термометров покажут +7, +12 градусов, ночью 0, +4. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, с возможностью порывов до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU