Из мэрии Тугулыма уволили бухгалтера, которая устроилась по поддельному диплому

16 Май 15:22 2019-05-16T15:24:21+03:00

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Прокуратура Тугулымского района выявила в местной администрации сотрудницу, которая устроилась на работу, нарушив закон и обманув коллег. Вскрылась афера только спустя полгода.

Оказалось, что женщина без профильного образования работа ведущим специалистом по бухгалтерскому учету. Чтобы ее приняли в штат, она предоставила поддельный диплом.

- В целях соответствия квалификационным требованиям, установленным законодательством о муниципальной службе, при трудоустройстве женщиной предоставлен диплом о наличии у нее высшего образования, полученного в Южно-Уральском госууниверситете по специальности «экономист-менеджер», - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Вместе с тем, согласно сведениям вуза, в описях личных дел выпускников женщина не значится и диплом с указанными реквизитами не выдавался.

В адрес главы Тугулымского округа внесено представление об устранении нарушений. С женщиной расторгнут трудовой договор.

Кроме того, по материалам проверки возбуждено уголовное дело. "Липовому" бухгалтеру грозит штраф, трудотерапия или же арест на срок до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU