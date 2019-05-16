Из мэрии Тугулыма уволили бухгалтера, которая устроилась по поддельному диплому
Прокуратура Тугулымского района выявила в местной администрации сотрудницу, которая устроилась на работу, нарушив закон и обманув коллег. Вскрылась афера только спустя полгода.
Оказалось, что женщина без профильного образования работа ведущим специалистом по бухгалтерскому учету. Чтобы ее приняли в штат, она предоставила поддельный диплом.
- В целях соответствия квалификационным требованиям, установленным законодательством о муниципальной службе, при трудоустройстве женщиной предоставлен диплом о наличии у нее высшего образования, полученного в Южно-Уральском госууниверситете по специальности «экономист-менеджер», - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Вместе с тем, согласно сведениям вуза, в описях личных дел выпускников женщина не значится и диплом с указанными реквизитами не выдавался.
В адрес главы Тугулымского округа внесено представление об устранении нарушений. С женщиной расторгнут трудовой договор.
Кроме того, по материалам проверки возбуждено уголовное дело. "Липовому" бухгалтеру грозит штраф, трудотерапия или же арест на срок до шести месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU