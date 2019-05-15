2019-05-15T23:35:49+03:00
Общество

В Екатеринбурге в третий день протеста против строительства храма задержали более 25 человек

Восемь уже увезли в отдел полиции №9
Алексей БУЛАТОВЕкатерина САЛТЫКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments46
Отстаивать сквер пришли почти две тысячи человекОтстаивать сквер пришли почти две тысячи человекФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге накаляется ситуация вокруг строительства Храма святой Екатерины. Уже третий день подряд горожане выходят на акцию протеста. И если начинается все мирно, то ближе к ночи ситуация обостряется. В данный момент в ОМОН летят стеклянные бутылки, сырые яйца и петарды.

- Есть информация о том, что 11 человек находится в автозаке, восемь уже увезли в отдел полиции №9 Екатеринбурга, и не так давно были задержаны еще пятеро, - рассказывает с места событий журналист «Комсомолки» Алексей Булатов. – Один из задержанных мужчин кидал в сотрудников ОМОН петардой. Девушка рассказывает, что из автозака позвонил ее задержанный друг, якобы он слышал, что в ближайшее время будут задерживать всех без разбора: мужчин, женщин, а также сотрудников прессы.

ОМОН проводит задержание в Театре драмы в Екатеринбурге.Алексей БУЛАТОВ

Вчера в сквере у Театра драмы было задержано 26 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера в сквере у Театра драмы было задержано 26 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, по официальным данным вчера было задержано 26 человек. В отношении них были составлены протоколы об административном нарушении по статье «Мелкое хулиганство». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ареста до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конфликт вокруг Храма-у-Драмы в Екатеринбурге: хроники противостояния»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полпред Президента о скверах Екатеринбурга: «Решения должны приниматься в диалоге с населением»
Из мэрии Тугулыма уволили бухгалтера, которая устроилась по поддельному диплому
До 1 августа на Пермском тракте ограничат движение
В Екатеринбурге появится Аллея Дружбы Народов
Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10 % годовых на остаток по картам «Копилка»
Мэрия отменила общегородской выпускной на «Екатеринбург-арене»
По факту гибели подростка в Первоуральске возбудили уголовное дело
Бешеному гонщику, который сбил в Екатеринбурге трех человек, продлили арест
Проиграли суды и остались должны: «Уральские пельмени» возместят Нетиевскому расходы на адвоката
В Екатеринбурге на третий день протеста в сквере у Драмтеатра задержали 33 человек
В Екатеринбург на «ИННОПРОМ-2019» съедутся участники из 80 стран мира
На место будущей стройплощадки для Храма-на-Драме завозят бетонные блоки
На проспекте Ленина в Екатеринбурге сбили мотоциклиста
В Екатеринбурге задержали наркодилершу с 300 дозами героина
Ректоры вузов Екатеринбурга просят защитить студентов от участия в акциях против Храма-на-Драме
Битва за сквер: в Екатеринбурге в ОМОН летят сырые яйца, бутылки и петарды
На акции протеста в Екатеринбурге загорелись тысячи ярких фонариков
Третий день протеста в Екатеринбурге: в сквере у Театра драмы начались задержания
Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка поддержала сторонников сохранения сквера возле Драмтеатра