В Екатеринбурге в третий день протеста против строительства храма задержали более 25 человек

15 Май 23:19 2019-05-15T23:35:49+03:00

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В Екатеринбурге накаляется ситуация вокруг строительства Храма святой Екатерины. Уже третий день подряд горожане выходят на акцию протеста. И если начинается все мирно, то ближе к ночи ситуация обостряется. В данный момент в ОМОН летят стеклянные бутылки, сырые яйца и петарды.

- Есть информация о том, что 11 человек находится в автозаке, восемь уже увезли в отдел полиции №9 Екатеринбурга, и не так давно были задержаны еще пятеро, - рассказывает с места событий журналист «Комсомолки» Алексей Булатов. – Один из задержанных мужчин кидал в сотрудников ОМОН петардой. Девушка рассказывает, что из автозака позвонил ее задержанный друг, якобы он слышал, что в ближайшее время будут задерживать всех без разбора: мужчин, женщин, а также сотрудников прессы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708988" frameborder="0"></iframe> ОМОН проводит задержание в Театре драмы в Екатеринбурге.Алексей БУЛАТОВ

Вчера в сквере у Театра драмы было задержано 26 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, по официальным данным вчера было задержано 26 человек. В отношении них были составлены протоколы об административном нарушении по статье «Мелкое хулиганство». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ареста до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU