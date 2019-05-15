Сквер раздора: что сейчас происходит на месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге

Кажется, уже вся страна знает о митингах в Екатеринбурге против строительства храма Святой Екатерины. Его планируют возвести к 2023 году на Октябрьской площади – посреди сквера у Театра драмы, где любит отдыхать молодежь. Конфликт назревал давно, но последней каплей терпения горожан стал хлипкий забор, которым оцепили территорию будущей стройки.

Вот уже два дня противники храма пытаются штурмом отвоевать этот участок земли, но стройку охраняют бойцы ОМОНа. Вчерашнее столкновения закончились задержанием 26 человек. На них завели административные дела по статье «Мелкое хулиганство».

Вот такие надписи появились на набережной Городского пруда в центре ЕкатеринбургаФото: Олег Галимов

Кроме этого были оштрафованы трое автомобилистов, которые заблокировали движение по улице Бориса Ельцина. Об этом рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых:

- Около часа ночи участники акции частично перекрыли проезжую часть ул. Бориса Ельцина путем непрерывного движения по пешеходному переходу. Данное правонарушение сотрудниками полиции и Росгвардии было пресечено. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности по статье 12.29 КоАП РФ привлечено 3 гражданина. Позднее в отношении 26 граждан составлены протоколы об административном правонарушении по статье "мелкое хулиганство". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ареста до 15 суток. В 02.20 собравшиеся на месте планируемого строительства люди разошлись. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 115 сотрудников полиции и наши коллеги из Росгвардии. Обстановка в Екатеринбурге находится под контролем органов внутренних дел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708838" frameborder="0"></iframe> В сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге работает строительная техника.Строительные работы начались 15 мая 2019 годаАлексей БУЛАТОВ

Не обошлось вчера и без пострадавших. Как рассказали в департаменте здравоохранения, в городские больницы были доставлены три человека. Все они находятся в стационарах.

- Три человека были доставлены с различными травмами в стационары городских больниц. Более подробная информация об их состоянии будет доступна, если они дадут на это соглашение, - отметили в департаменте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708815" frameborder="0"></iframe> Представитель свердловского главка полиции об акции в сквере.Видео: ГУ МВД по Свердловской области! другой источник

На акции протеста были задержаны 26 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме этого нам стало известно о местном жителе, которому сломали челюсть в результате акции протеста 13 мая. По словам его друзей, на мужчину напали спортсмены, которые охраняли периметр будущей стройки.

- Лицо обезображено до неузнаваемости. У него сломана челюсть и сотрясение головного мозга, - рассказал друг пострадавшего.

Сегодняшний день в сквере начался с установки свай: для этого на территорию стройки пригнали специальный бур.По словам директора фонда Святой Екатерины Александра Андреева, сейчас вовсю идет подготовка к установке «капитального забора»

- Храм будет очень красивый и большой, - заявил Андреев. – Строительство займет около трех лет, а еще пять понадобится для того, чтобы украсить его уникальной мозаикой. Храм был отнят у православных в 30-х годах прошлого столетия и сейчас мы восстанавливаем историческую справедливость.

В ближайшее время территория стройки храма будет закрыта мощным заборомФото: Алексей БУЛАТОВ

Предполагается, что сегодняшняя акция протеста начнется со светового шоу. В областном полицейском главке призвали жителей и гостей столицы Среднего Урала воздержаться от участия в несогласованных мероприятиях.

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