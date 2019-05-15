2019-05-15T12:47:58+03:00
Общество

«Шарлатаны всех мастей не дремлют»: на Урале выросло число мошенников с банковскими картами

Методы современных Остапов Бендеров становятся все изощреннее
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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С начала этого года в Свердловской области зарегистрировано 1401 мошенничествоС начала этого года в Свердловской области зарегистрировано 1401 мошенничествоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Современные способы мошеннических действий стали сродни стихийному бедствию. Практически каждый день кто-либо из уральцев становится жертвой, так называемой беловоротничковой преступности.

Большая часть из них приходится на аферы с банковскими счетами и картами. В том числе совершенных через интернет и сч использованием фиктивных электронных платежей. Только с начала года в Свердловской области зарегистрировано 1401 мошенничество.

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, современные Остапы Бендеры не дремлют и, благодаря быстрому развитию технического прогресса их уловки становятся все более изощренными. Преступники обманывают людей под видом проверки счетчиков воды, газа, обмена денег.

Однако, чтобы не стать жертвой злоумышленников, достаточно выполнять всего лишь пять нехитрых правил:

- не открывать двери сомнительным специалистам без проверки информации по их месту работы;

- никогда и никому не называть пин-код карты и код подтверждения финансовой операции;

- хранить пин-код и карту в недоступном для посторонних месте;

- не покупать у предлагающих товары по якобы низким ценам;

- не передавать в руки торговым работникам и в точках общепита банковские карты для оплаты за оказанные услуги;

- Также стоит как можно чаще звонить своим близким, особенно пожилого возраста, и напоминать о бдительности. Каждый эпизод, связанный с обманом пожилых людей, руководство ГУ МВД области расценивает как ЧП, - добавил полковник Горелых. - Врио начальника главка генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин требует от всех без исключения руководителей территориальных ОВД уделять особое внимание данной проблеме и предпринимать максимум усилий с целью защиты интересов потерпевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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