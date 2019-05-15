Шиковали в Эмиратах: где и как клиенты УБРиР провели майские праздники

15 Май 12:09 2019-05-15T12:10:22+03:00

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В майские праздники клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) тратили деньги в 84 странах мира. Самым популярным направлением оказалась Европа: клиенты банка посетили 40 государств Старого Света. Самыми экзотическими маршрутами стали страны Австралии и Океании. А вот больше всего денег держатели банковских карт УБРиР потратили в странах Западной Азии.

Фото: пресс-служба Банка

Так, судя по статистике, наибольшая сумма трат с 1 по 12 мая приходится на Объединенные Арабские Эмираты. Здесь владельцы карт банка оставили 7,1 млн рублей, а средняя сумма транзакции составила 11,5 тыс. рублей. Следующей страной в рейтинге максимальных трат оказалась Турция: за 12 дней мая — 4 млн рублей. Также в пятерку стран по тратам вошли Великобритания (3,3 млн рублей), Кипр (3,1 млн рублей) и США (2,7 млн рублей).

Фото: пресс-служба Банка

- Данные исследования приятно удивили: больше половины транзакций по картам за границей пришлось на кредитки. Очевидно, что люди осознали все плюсы этого инструмента и теперь активно используют кредитную карту не только в повседневной жизни, но и в путешествиях. Это очень удобно — можно оплачивать покупки здесь и сейчас и целых 120 дней не думать о процентах, — говорит директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков. — А еще большим плюсом банковских карт является высокий уровень безопасности — нашим клиентам доступна услуга по страхованию карт от мошенников. Это значит, что теперь можно наслаждаться отпуском, не беспокоясь о форс-мажорах.

Фото: пресс-служба Банка

Добавим, что всего в майские праздники клиенты УБРиР потратили за границей 43 млн рублей, совершив 14 тысяч покупок.

ИСТОЧНИК KP.RU