2019-05-15T11:12:59+03:00
Общество

В Екатеринбурге участковый раскрыл серию велоугонов

Злоумышленниками оказались 17-летняя девушка и ее 27-летний судимый приятель
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Злоумышленникам грозит до пяти лет колонииЗлоумышленникам грозит до пяти лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге участковый полиции раскрыл серию краж велосипедов. Подозреваемых задержали с поличным.

Житель дома № 25 по улице Библиотечная рассказал, что оставил на ночь свой велосипед в подъезде, а когда утром решил снова прокатиться, байка уже не было. Ущерб владелец оценил в 20 тысяч рублей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, обслуживающий дом участковый вычислил, что велосипед украли молодой человек и девушка. С байком парочка зашла в соседний подъезд, а спустя пару минут вернулась уже без него. Обследовав лестничную площадку на верхнем этаже, участковый нашел искомый велосипед, а также еще ему подобных.

- Как выяснилось, все велосипеды тоже были похищены из близлежащих домов. Судя по всему, похитители устроили в данном месте нечто вроде «отстойника» для краденых вещей. Младший лейтенант Дубинин принял решение оставить имущество и дождаться злоумышленников, - рассказали в отделении по связям со СМИ УВМД по Екатеринбургу.

Злоумышленниками оказались ранее судимый 27-летний мужчина и его знакомая 17-летняя девушка. Велоугонщикам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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