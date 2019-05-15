2019-05-15T09:32:54+03:00
Общество

«Отстаивай город красиво»: защитники сквера у Драмтеатра устроят световой флешмоб

Организаторы предупреждают участников о запрете на листовки и попытки выломать забор стройплощадки
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Акция начнется в 21:30, через полчаса после захода солнцаАкция начнется в 21:30, через полчаса после захода солнцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге активисты "за сквер" проведут в его защиту световой флешмоб. Акция начнется сегодня в 21:30, когда через полчаса после захода солнца участники зажгут свет. Источником может быть все, что угодно: фонарики телефонов, вспышки камер, велосипедные фары, гирлянды, неоновые браслеты, стробоскопы, прожекторы.

Все это и любые другие безопасные источники света активисты направят на будущую строительную площадку.

- Твоё мнение ничего для них не стоит. Они построят ещё один храм в центре города, не спросив тебя об этом. Твоё молчание - их оружие. Пролей свет на происходящее, и пусть этот момент в истории Екатеринбурга не останется незамеченным, - говорят организаторы.

При этом авторы идеи отмечают, что использование плакатов и лозунгов на флешмобе будет категорически запрещено, а ограждение и люди, его защищающие, должны оставаться нетронутыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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