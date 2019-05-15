В Березовском будут судить друзей, открывших возле кафе стрельбу из автомата Калашникова

15 Май 07:49 2019-05-15T07:49:32+03:00

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В Березовском будут судить двух местных жителей, устроивших на улице пальбу из автомата Калашникова. Несмотря на то, что оружие было охолощенным, мужчины не на шутку перепугали прохожих. При этом показать свои снайперские навыки приятели решили на парковках вблизи двух кафе.

- После того, как в их адрес поступили замечания двух очевидцев, потребовавших прекратить хулиганить, обвиняемые нанесли им телесные повреждения, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Теперь стрелкам грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU