В Екатеринбурге после окончания «скверного» митинга на стройку завезли строительные вагончики
В Екатеринбурге в третьем часу ночи завершился очередной митинг защитников сквера возле театра Драмы, где собираются возвести храм святой Екатерины к 300-летию города.
Вагоны разгрузит кранФото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером на несанкционированном мероприятии собралось порядка двух тысяч человек, которые несколько раз снесли ограждения на стройке, выбросив часть из них в Городской пруд. Позже забор был восстановлен нарядом ОМОН на меньшей территории – не хватило части пролетов ограждений.
Вагоны разгружают под покровом ночиФото: Алексей БУЛАТОВ
На акции задержали около 20 человек: несовершеннолетних силовики передадут родителям, а вот взрослых граждан отвезли в отделение полиции №9, где на них составляют протоколы об административном правонарушении.
Завтра снова будет много недовольных очередным шагом к строительствуФото: Алексей БУЛАТОВ
В целом акция протеста прошла мирно: горожане пели песни, водили хороводы, не забывая напоминать всем, что сквер принадлежит им. Сразу после того, как место событий покинули силовики и участники митинга, сюда заехал кран и большегруз со строительными вагончиками.
Подготовка к разгрузкеФото: Алексей БУЛАТОВ
14 мая, несмотря на протесты, руководство Свердловской области решило не останавливать строку, пообещав горожанам создать несколько зеленых зон для отдыха в центре уральской столицы.
На стройку храма у Драмтеатра привезли ночью бытовки.Техника приехала как только это место покинули митингующиеАлексей БУЛАТОВ
"Комсомолка" вела прямую трансляцию с места событий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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