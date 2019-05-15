2019-05-15T00:39:47+03:00
Общество

В Екатеринбурге после окончания «скверного» митинга на стройку завезли строительные вагончики

К утру их установят на объекте
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Комментарии: comments8
Техника появилась у места стройки сразу после того, как разошелся народТехника появилась у места стройки сразу после того, как разошелся народФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге в третьем часу ночи завершился очередной митинг защитников сквера возле театра Драмы, где собираются возвести храм святой Екатерины к 300-летию города.

Вагоны разгрузит кран Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вагоны разгрузит кранФото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером на несанкционированном мероприятии собралось порядка двух тысяч человек, которые несколько раз снесли ограждения на стройке, выбросив часть из них в Городской пруд. Позже забор был восстановлен нарядом ОМОН на меньшей территории – не хватило части пролетов ограждений.

Вагоны разгружают под покровом ночи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вагоны разгружают под покровом ночиФото: Алексей БУЛАТОВ

На акции задержали около 20 человек: несовершеннолетних силовики передадут родителям, а вот взрослых граждан отвезли в отделение полиции №9, где на них составляют протоколы об административном правонарушении.

Завтра снова будет много недовольных очередным шагом к строительству Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра снова будет много недовольных очередным шагом к строительствуФото: Алексей БУЛАТОВ

В целом акция протеста прошла мирно: горожане пели песни, водили хороводы, не забывая напоминать всем, что сквер принадлежит им. Сразу после того, как место событий покинули силовики и участники митинга, сюда заехал кран и большегруз со строительными вагончиками.

Подготовка к разгрузке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подготовка к разгрузкеФото: Алексей БУЛАТОВ

14 мая, несмотря на протесты, руководство Свердловской области решило не останавливать строку, пообещав горожанам создать несколько зеленых зон для отдыха в центре уральской столицы.

На стройку храма у Драмтеатра привезли ночью бытовки.Техника приехала как только это место покинули митингующиеАлексей БУЛАТОВ

"Комсомолка" вела прямую трансляцию с места событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конфликт вокруг Храма-у-Драмы в Екатеринбурге: хроники противостояния»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полпред Президента о скверах Екатеринбурга: «Решения должны приниматься в диалоге с населением»
Из мэрии Тугулыма уволили бухгалтера, которая устроилась по поддельному диплому
До 1 августа на Пермском тракте ограничат движение
В Екатеринбурге появится Аллея Дружбы Народов
Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10 % годовых на остаток по картам «Копилка»
Мэрия отменила общегородской выпускной на «Екатеринбург-арене»
По факту гибели подростка в Первоуральске возбудили уголовное дело
Бешеному гонщику, который сбил в Екатеринбурге трех человек, продлили арест
Проиграли суды и остались должны: «Уральские пельмени» возместят Нетиевскому расходы на адвоката
В Екатеринбурге на третий день протеста в сквере у Драмтеатра задержали 33 человек
В Екатеринбург на «ИННОПРОМ-2019» съедутся участники из 80 стран мира
На место будущей стройплощадки для Храма-на-Драме завозят бетонные блоки
На проспекте Ленина в Екатеринбурге сбили мотоциклиста
В Екатеринбурге задержали наркодилершу с 300 дозами героина
Ректоры вузов Екатеринбурга просят защитить студентов от участия в акциях против Храма-на-Драме
В Екатеринбурге в третий день протеста против строительства храма задержали более 25 человек
Битва за сквер: в Екатеринбурге в ОМОН летят сырые яйца, бутылки и петарды
На акции протеста в Екатеринбурге загорелись тысячи ярких фонариков
Третий день протеста в Екатеринбурге: в сквере у Театра драмы начались задержания
Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка поддержала сторонников сохранения сквера возле Драмтеатра