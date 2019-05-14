2019-05-14T21:35:20+03:00
Общество

В Екатеринбурге полиция задержала 12 участников митинга против Храма у Драмы

Арестанты находятся в полицейском автобусе
Лев ИСТОМИН
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Задержанные смотрят митинг из окна автобусаЗадержанные смотрят митинг из окна автобусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вторые сутки продолжаются протесты против строительства храма святой Екатерины у Драмтеатра на Октябрьской площади. Сегодня вечером сюда пришли не меньше тысячи человек – состав участников акции существенно помолодел.

На месте сквера, обнесенного тонким металлическим забором, сегодня митингующих ожидали полицейские и ОМОН. Протестующие снесли забор, но позже его удалось восстановить. Однако позже молодежь (большая часть из всех присутствующих) снова разобрала забор, смяла его и выбросила в Городской пруд.

Пока в полицейском автобусе еще есть места Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока в полицейском автобусе еще есть местаФото: Алексей БУЛАТОВ

Около 21 часа на Октябрьской площади начались задержания. Препровождали в полицейский автобус по одному по два человека. На данный момент число задержанных составляет 12 человек. В основном это молодые парни.

Храм или сквер: за и против

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Участники митинга говорят, что готовы стоять за сквер до конца. Стражи порядка замкнули сквер в двойное кольцо и тоже не собираются сдавать позиций.

Корреспонденты «Комсомолки» ведут прямую трансляцию с места событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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