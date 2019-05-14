В Талице поймали лжеоконщика, который обокрал семью, взявшую ради новых стеклопакетов кредит

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-14T12:43:07+03:00

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В Талице по подозрению в мошенничестве задержали лжеработника по установке окон.

Семья с двумя маленькими детьми недавно смогла купить собственный дом в соседнем поселке, однако в жилище нуждалось в ремонте. Первым делом супруги решили заменить старые оконные рамы и разместили в интернете объявление о поиске мастера.

Через пару часов позвонил молодой человек, предложив свои услуги. В этот же день он составили договор подряда. Потерпевших ничего не смущало, так как на каждом бланке были печати и реквизиты фирмы. Взяв предоплату в 13500 рублей, молодой человек уехал.

- Через несколько дней подозреваемый приехал, чтобы «якобы» составить соглашение о задатке и забрать оставшиеся 12800 рублей. Деньги потерпевших были взяты в кредит. Забрав их, молодой человек сообщил, что машина с пластиковыми окнами уже подъезжает, а он пока съездить за инструментами. После чего перестал отвечать на звонки и заходить в соцсеть. Позже сотрудники полиции выяснили, что данная страница не действительна, имя и фамилия вымышленные, - рассказали в ОМВД России по Талицкому району.

Подождав до утра, потерпевшая семья обратилась в полицию.

Оказалось, ранее подозреваемый проходил стажировку в организации по изготовлению пластиковых окон и имел доступ ко всем бланкам и договорам. Однако вскоре парня уволили.

Теперь лжеоконщику грозит до пяти лет колонии. До суда он будет под подпиской о не выезде.

ИСТОЧНИК KP.RU