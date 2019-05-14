В Екатеринбурге ради новой теплосети закроют перекресток Краснолесья-Рябинина

СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-14T10:58:10+03:00

Проехать здесь нельзя будет две недели

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В Екатеринбурге на две с половиной недели закроют перекресток улиц Краснолесья и Рябинина. Проехать здесь нельзя будет с 17 мая по 3 июня.

- Специалисты ЗАО «ТеплоСетеваяКомпания» будут прокладывать магистральную сеть теплоснабжения. Закрытый участок придется объезжать, - рассказали в мэрии.

Водителям необходимо быть особо внимательными, следить за временными знаками и схемами объезда, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU