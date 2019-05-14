В Екатеринбурге сгорел цех по производству полиэтиленовых пакетов

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-14T09:38:46+03:00

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В Екатеринбурге произошел крупный пожар одноэтажном цехе по производству полиэтиленовых пакетов на улице 40-летия Комсомола. Из-за большой горючести материала огонь мгновенно распространился по зданию и охватил 100 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- В тушении пожара были задействованы 15 единиц техники, 60 человек личного состава. В течение 30 минут пожарные справились с огнем. Эвакуация не требовалась. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В момент пожара в цеху находился один рабочий, именно он и вызвал пожарных. До прибытия огнеборцев мужчина пытался самостоятельно сбить пламя, но не смог и покинул горящее здание.

Сейчас на месте ЧП работают пожарные дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU