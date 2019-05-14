Уралец получил четыре месяца строгого режима за 500-тысячный долг по алиментам
В Нижней Туре отправили за решетку злостного должника-алиментщика. Пятидесятилетний мужчина долгие месяцы всячески уклонялся от оплаты на содержание своей 10-летней дочери.
- Нерадивого отца привлекли к административной ответственности, назначив 40 часов обязательных работ. Трудотерапию мужчина отбыл, но выплачивать деньги ребенку после этого так и не начал, - рассказали в УФССП по Свердловской области.
На учет в Центр занятости он тоже не встал, накопив в результате алиментный долг в 500 тысяч рублей.
Учитывая многократное нарушение закона, горе-отца привлекли к уголовной ответственности, отправив на четыре месяца в колонию строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU