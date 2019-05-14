Уралец получил четыре месяца строгого режима за 500-тысячный долг по алиментам

СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-14T08:35:03+03:00

Мужчина не предпринял никаких попыток, чтобы погасить огромный долг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина развелся с женой и "забыл" про маленькую дочку

Изменить размер текста: A A

В Нижней Туре отправили за решетку злостного должника-алиментщика. Пятидесятилетний мужчина долгие месяцы всячески уклонялся от оплаты на содержание своей 10-летней дочери.

- Нерадивого отца привлекли к административной ответственности, назначив 40 часов обязательных работ. Трудотерапию мужчина отбыл, но выплачивать деньги ребенку после этого так и не начал, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

На учет в Центр занятости он тоже не встал, накопив в результате алиментный долг в 500 тысяч рублей.

Учитывая многократное нарушение закона, горе-отца привлекли к уголовной ответственности, отправив на четыре месяца в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU