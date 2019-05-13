2019-05-13T23:19:34+03:00
Общество

В Екатеринбурге, во время задержания бойца РМК, распылили перцовый баллончик и кинули бутылку в толпу

Однако полиция еще не начала задерживать участников конфликта
Данил СВЕЧКОВМаргарита МАХОНИНА
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Акция продолжается шесть часовАкция продолжается шесть часовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге продолжается конфликт в сквере у драмтеатра. Его защитники добились того, что полиция задержала одного из сторонников строительства на этом месте храма Святой Екатерины. Корреспонденты «КП»-Екатеринбург сообщают с места событий, что речь идет о бойце РМК, который пытался устроить драку.

- Во время задержания повалился забор, все побежали. Кто-то распылил перцовый баллончик, из-за чего всем стало трудно дышать. Кроме того, кто-то кинул бутылку или камень в толпу, пострадала девушка, - передают они.

Однако полиция не спешит задерживать участников конфликта и пока только разговаривает с горожанами. В это время толпа скандирует: «Это наш город!». До этого часть защитников начала водить хоровод вокруг забора.

Противостояние продолжается шесть часов. Оно началось с мирной акции. Подробнее о том, как развивались события, моно прочитать в онлайн-трансляции, которую ведет «Комсомолка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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