ЕВРАЗ подписал трехсторонние соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Свердловской области, Нижним Тагилом и Качканарским ГО

СЕГОДНЯ 15:58 2019-05-13T15:59:58+03:00

Изменить размер текста: A A

ЕВРАЗ подписал соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Свердловской области, Администрациями Нижнего Тагила и Качканарского городского округа (КГО). Документы скрепили подписями Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, Глава КГО Андрей Ярославцев.

Соглашения закрепляют условия сотрудничества ЕВРАЗа, Правительства Свердловской области и Администраций городов.

Так, при поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле будет построен мост через Тагильский пруд. Компания направит на данный проект более 1,3 млрд рублей. Также компания окажет финансовую помощь в решении других важных социальных вопросов города. Общая сумма финансирования по соглашению составит 1,9 млрд рублей.

Соглашение подписывают Андрей Ярославцев, Денис Новоженов и Алексей Орлов. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

В Качканаре будет построен Дворец единоборств, реализованы программы повышения энергоэффективности. Средства будут направлены на приобретение оборудования для развития материально-технической базы Качканарского горно-промышленного колледжа для подготовки современных специалистов по высокотехнологичным профессиям. Объем финансирования проектов превысит 420 млн рублей.

Администрации городов в свою очередь гарантируют содействие повышению эффективности работы комбинатов, а также стабильность правовых и административных условий для инвестиций и активного развития предприятий на территории округа.

Соглашение подписывают Владислав Пинаев, Денис Новоженов и Алексей Орлов. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

- ЕВРАЗ еще раз подтверждает готовность развивать города, в которых располагаются предприятия компании, - подчеркнул Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. - Нам важно, чтобы наши общие проекты были направлены на улучшение инфраструктуры городов, повышение уровня образования, культуры и развитие спорта.

- Развитие муниципальных образований региона является стратегической задачей, поставленной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Сегодня мы подписали соглашения, в рамках которых будут реализованы важные для городов проекты. Я благодарю руководителей предприятий, входящих в структуру ЕВРАЗа, за активную позицию в решении вопросов территорий присутствия, а также за заботу о работниках компании и их семьях, – сказал Алексей Орлов.

- ЕВРАЗ – социально ориентированная компания, которая стремится повысить качество жизни в Нижнем Тагиле. Многолетнее сотрудничество муниципалитета с градообразующим предприятием дает положительные результаты: постоянно реализуются различные социальные проекты, появляются новые объекты инфраструктуры, - отметил мэр города Владислав Пинаев. – Своим участием в возведении моста через Тагильский пруд ЕВРАЗ поможет реализовать многолетнюю мечту горожан, решить транспортную проблему в передвижении из одного района в другой и разгрузить центральную часть города.

Социальное партнерство в действии. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

- Для нас очень важно, что Качканар развивается комплексно: будет еще один спортивный объект, в колледже появится оборудование, на котором мы сможем готовить наших студентов в формате WorldSkills, обеспечим повышение энергоэффективности сетей городского хозяйства, - сказал Глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.

Ежегодно ЕВРАЗ направляет более 1 млрд рублей на реализацию социально-экономических программ и благотворительных проектов, предприятия ЕВРАЗа становятся лучшими благотворителями Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU