ЕВРАЗ подписал трехсторонние соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Свердловской области, Нижним Тагилом и Качканарским ГО
ЕВРАЗ подписал соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Свердловской области, Администрациями Нижнего Тагила и Качканарского городского округа (КГО). Документы скрепили подписями Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, Глава КГО Андрей Ярославцев.
Соглашения закрепляют условия сотрудничества ЕВРАЗа, Правительства Свердловской области и Администраций городов.
Так, при поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле будет построен мост через Тагильский пруд. Компания направит на данный проект более 1,3 млрд рублей. Также компания окажет финансовую помощь в решении других важных социальных вопросов города. Общая сумма финансирования по соглашению составит 1,9 млрд рублей.
Соглашение подписывают Андрей Ярославцев, Денис Новоженов и Алексей Орлов. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ
В Качканаре будет построен Дворец единоборств, реализованы программы повышения энергоэффективности. Средства будут направлены на приобретение оборудования для развития материально-технической базы Качканарского горно-промышленного колледжа для подготовки современных специалистов по высокотехнологичным профессиям. Объем финансирования проектов превысит 420 млн рублей.
Администрации городов в свою очередь гарантируют содействие повышению эффективности работы комбинатов, а также стабильность правовых и административных условий для инвестиций и активного развития предприятий на территории округа.
Соглашение подписывают Владислав Пинаев, Денис Новоженов и Алексей Орлов. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ
- ЕВРАЗ еще раз подтверждает готовность развивать города, в которых располагаются предприятия компании, - подчеркнул Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. - Нам важно, чтобы наши общие проекты были направлены на улучшение инфраструктуры городов, повышение уровня образования, культуры и развитие спорта.
- Развитие муниципальных образований региона является стратегической задачей, поставленной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Сегодня мы подписали соглашения, в рамках которых будут реализованы важные для городов проекты. Я благодарю руководителей предприятий, входящих в структуру ЕВРАЗа, за активную позицию в решении вопросов территорий присутствия, а также за заботу о работниках компании и их семьях, – сказал Алексей Орлов.
- ЕВРАЗ – социально ориентированная компания, которая стремится повысить качество жизни в Нижнем Тагиле. Многолетнее сотрудничество муниципалитета с градообразующим предприятием дает положительные результаты: постоянно реализуются различные социальные проекты, появляются новые объекты инфраструктуры, - отметил мэр города Владислав Пинаев. – Своим участием в возведении моста через Тагильский пруд ЕВРАЗ поможет реализовать многолетнюю мечту горожан, решить транспортную проблему в передвижении из одного района в другой и разгрузить центральную часть города.
Социальное партнерство в действии. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ
- Для нас очень важно, что Качканар развивается комплексно: будет еще один спортивный объект, в колледже появится оборудование, на котором мы сможем готовить наших студентов в формате WorldSkills, обеспечим повышение энергоэффективности сетей городского хозяйства, - сказал Глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.
Ежегодно ЕВРАЗ направляет более 1 млрд рублей на реализацию социально-экономических программ и благотворительных проектов, предприятия ЕВРАЗа становятся лучшими благотворителями Свердловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU