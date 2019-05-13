Обратная сторона праздника: в Екатеринбурге после 9 мая собрали 225 тонн грязи и мусора

СЕГОДНЯ 15:14 2019-05-13T15:19:07+03:00

Рейд по местам празднования Дня Победы в столице Урала екатеринбургские коммунальщики начали сразу же после салюта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для уборки задействовали почти весь имеющийся парк техники

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9 мая Екатеринбург торжественно отметил 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На главной площади города традиционно состоялся парад: друг за другом прошагали пешие колонны военных и проехали ряды боевой техники.

А спустя уже несколько часов этим же маршрутом шли уборочные машины. Чтобы навести в городе чистоту после праздника районные ДЭУ задействовали практически весь имеющийся парк техники - 165 единиц.

- Глубокий рейд по местам празднования Дня Победы в столице Урала екатеринбургские коммунальщики начали сразу же после салюта. В ночной уборке участвовали 16 автопылесосов «Бродвей» и «Скандия», 47 вакуумных уборщиков, 46 машин КДМ, - рассказали в пресс-службе мэрии.

К утру следующего дня с улиц Екатеринбурга было убрано 225 тонн мусора и грязи, образовавшейся после сильнейшего ливня.

ИСТОЧНИК KP.RU