2019-05-13T14:23:00+03:00
Общество

В Нижних Сергах оштрафовали сервис питания, из-за которого в санатории развелись тараканы

На пищеблоке минимум три месяца не проводили дезинсекцию
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Кроме того, сотрудники столовой не соблюдали правила личной гигиеныКроме того, сотрудники столовой не соблюдали правила личной гигиеныФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижних Сергах одноименный санаторий уличили в антисанитарии. Как показала проверка Роспотребнадзора, пищеблок курортно-оздоровительного учреждения кишит тараканами.

Кроме того, сотрудники столовой не соблюдали правила личной гигиены, работали в ювелирных украшениях и без головных уборов. В течение трех месяцев на пищеблоке не проводилась дезинсекция, по крайней мере представить договоры и акты выполненных работ администрация предприятия не смогла.

Постановлением заместителя главного государственного санитарного врача Первоуральска ООО «Питание и сервис» оштрафовано на 35 тысяч рублей. Защитник компании обжаловал решение в Свердловском областном суде.

- Судья, изучив материалы дела, согласился с тем, что непринадлежность здания санатория обществу «Питание и сервис» не освобождает его от ответственности, поскольку оно эксплуатирует помещение пищеблока для оказания населению услуг питания, - сообщили в пресс-службе облсуда. - Оно обязано соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования. Решение оставлено без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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