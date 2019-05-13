В Нижних Сергах оштрафовали сервис питания, из-за которого в санатории развелись тараканы

СЕГОДНЯ 13:54 2019-05-13T14:23:00+03:00

Кроме того, сотрудники столовой не соблюдали правила личной гигиены Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пищеблоке минимум три месяца не проводили дезинсекцию

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В Нижних Сергах одноименный санаторий уличили в антисанитарии. Как показала проверка Роспотребнадзора, пищеблок курортно-оздоровительного учреждения кишит тараканами.

Кроме того, сотрудники столовой не соблюдали правила личной гигиены, работали в ювелирных украшениях и без головных уборов. В течение трех месяцев на пищеблоке не проводилась дезинсекция, по крайней мере представить договоры и акты выполненных работ администрация предприятия не смогла.

Постановлением заместителя главного государственного санитарного врача Первоуральска ООО «Питание и сервис» оштрафовано на 35 тысяч рублей. Защитник компании обжаловал решение в Свердловском областном суде.

- Судья, изучив материалы дела, согласился с тем, что непринадлежность здания санатория обществу «Питание и сервис» не освобождает его от ответственности, поскольку оно эксплуатирует помещение пищеблока для оказания населению услуг питания, - сообщили в пресс-службе облсуда. - Оно обязано соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования. Решение оставлено без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU