Позагорали и хватит: в Екатеринбурге аномальная жара сменится дождями

СЕГОДНЯ 08:31 2019-05-13T08:38:19+03:00

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В майские праздники в Екатеринбурге установилась аномальная для этого времени жара - столбики термометров поднимались до +30 градусов. Довольные горожане вереницами устремлялись на шашлыки и пляжи, а кто-то даже успел открыть купальный сезон.

Однако на этой неделе тепло постепенно будет сходить на нет, а на смену палящему солнцу придут проливные дожди.

В понедельник, 13 мая, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +27, +29 градусов, ночью +14, +16. Ветер юго-восточный, южный 3-8 метров в секунду.

Во вторник, 14 мая, будет по-прежнему пасмурно, а к осадкам добавятся грозы. Днем воздух прогреется до +16, +18 градусов, ночью до +11, +13. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 14 метров в секунду.

В среду, 15 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем столбики термометров покажут +15, +17 градусов, а ночью опустятся до +3, +5. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU