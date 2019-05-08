2019-05-08T14:48:06+03:00
Общество

В Пышме на 11 лет посадили водителя, повторно пойманного пьяным за рулем

До этого мужчина, будучи "под шофе", устроил смертельную аварию
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Пышминском районе за решетку отправили автомобильного нарушителя-рецидивиста. Андрея Забанных признали виновным в угоне и повторном управлении в состоянии опьянения.

Возле продуктового магазина в рабочем поселке Пышма мужчина решил прокатиться на припаркованном «ВАЗ-21120». Однако поездка была недолгой, через несколько метров угонщик врезался в металлическую ограду и был задержан вызванными полицейскими.

- По результатам освидетельствования на состояние опьянения установлено наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе в количестве 0,848 мг/л, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - На момент задержания мужчина уже имел непогашенную судимость за совершение ДТП со смертельным исходом, отбыв реальное лишение свободы.

Кроме того, ранее мужчина был признан виновным в незаконном обороте наркотиков. По совокупности преступлений суд назначил Андрею Забанных 11 лет 1 месяц колонии строгого режима, с лишением права на 2 года и 10 месяцев садиться за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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