2019-05-08T14:01:38+03:00
Общество

Полиция Екатеринбурга ищет горожан, которые видели смерть женщины около больницы на Уралмаше

Сотрудники правопорядка продолжают расследовать уголовное дело
Маргарита МАХОНИНА
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Полиция просит обращаться всех, кто обладает какой-либо значимой информацией, в органы внутренних дел по телефонам: 8(982)7075596, (343)356-42-14.Полиция просит обращаться всех, кто обладает какой-либо значимой информацией, в органы внутренних дел по телефонам: 8(982)7075596, (343)356-42-14.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Полиция Екатеринбурга сообщила о поиске очевидцев происшествия, когда около входа в больницу № 23 скончалась женщина. Инцидент произошел в июне 2018 года.

– Следователи отдела полиции № 14 установили, что 5 июня около десяти часов вечера возле медучреждения прохожие обнаружили лежащую на земле женщину. Она явно нуждалась в медпомощи. Очевидцы обратились в приемное отделение больницы, однако, с их слов, медики отказались осмотреть пострадавшую и посоветовали вызвать скорую, – рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. – Скорая прибыла через несколько минут, но не нашла больную, а девушка, которая вызвала медиков, покинула место происшествия.

Там добавили, что через час на телефон «03» вновь поступил звонок о женщине, которая лежит на улице и не может встать. Вторая бригада скорой нашла пострадавшую мертвой.

Сегодня полиция продолжает расследовать уголовное дело, которое возбудили по части 2 статьи 124 УК РФ «Неоказание помощи больному». Сотрудники правопорядка просят обращаться всех, кто обладает какой-либо значимой информацией, в органы внутренних дел по телефонам: 8(982)7075596, (343)356-42-14.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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