2019-05-08T10:46:40+03:00
Общество

Дошел до Кенигсберга: фронтовику из Беларуссии, переехавшему на Урал, вручили российский паспорт

93-летний ветеран решил перебраться к дочери в Екатеринбург
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Валерий ГорелыхФото: Валерий Горелых
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Свердловские полицейские торжественно вручили российский паспорт фронтовику, переехавшему из Белоруссии в Екатеринбург. Как рассказал пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых, всю жизнь 93-летний Виктор Селедцов жил и работал на родине, но сейчас решил перебраться поближе к дочери.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

Виктор Парфёнович родился в беларусской деревне Шатравино. Когда началась война, ему было 15. Четырежды фашисты пытались вывезти подростка в Германию, но каждый раз юноша сбегал.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

Когда Виктору исполнилось 17 лет, он отправился на фронт - пехотинцем в Восточную Пруссию. Выполняя задание командира, новобранец Селедцов получил первое ранение, осколок снаряда вошел в челюсть, боец выжил чудом.

Проведя месяц в госпитале, солдат вернулся на фронт. Великую Победу он встретил неподалёку от Кенигсберга. А вот военную форму сменить на гражданку смог только в 1951 году, после демобилизации, когда завершился его семилетний путь срочной службы.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

- За участие в освобождении Европы Виктор Селедцов награждён орденом Отечественной войны первой степени, медалью «За боевые заслуги», орденом Трудового красного знамени и многими другими почетными медалями, - рассказал полковник Горелых.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

В мирное время фронтовик трудился на железной дороге в городе Лунинец, здесь же познакомился с будущей женой Людмилой. Вскоре в семье родились сын Георгий, который живет сейчас в Калининграде, и дочь Светлана, переехавшая в Екатеринбург.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

Чтобы передать паспорт накануне Дня Победы, домой к ветерану лично приехали начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области полковник Ольга Петрова и ее заместитель подполковник Светлана Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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