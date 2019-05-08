2019-05-08T09:51:41+03:00
Экономика

Свердловская «Ласточка» перевезла четырехмиллионного пассажира

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"Ласточкой" пользуются пассажиры разных направлений"Ласточкой" пользуются пассажиры разных направленийФото: Алексей БУЛАТОВ
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7 мая 2019 года в Свердловской области совершил поездку четырехмиллионный пассажир скоростного электропоезда «Ласточка». Студентка Валерия Макарова приобрела счастливый билет на поезд №7088/7090 сообщением ЕкатеринбургТалица. Поездки на скоростной электричке она совершает еженедельно.

Четырехмиллионный пассажир был определен с помощью Автоматизированной системы управления, которая позволяет фиксировать каждый билет, реализованный в кассах АО «Свердловская пригородная компания» (СПК), терминалах самообслуживания, на сайте перевозчика и через мобильное приложение «Пригород».

Валерию Макарову поздравили руководители СвЖД и СПК. Ей вручили подарочный сертификат на 10 поездок на «Ласточке», железнодорожные сувениры и шоколадную фигуру в форме поезда «Ласточка».

«Ласточки» в Свердловской области курсируют с ноября 2015 года. Первый миллион пассажиров они перевезли за год, а четвертый – всего за 9 месяцев. Пассажиров привлекают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения и оптимальная стоимость проезда. Как сообщил генеральный директор АО «СПК» Евгений Савостин, в этом году количество пассажиров выросло на 25% по сравнению с прошлым.

– Сейчас мы можем в онлайн-режиме отслеживать заполняемость поездов и оперативно принимать меры по увеличению составности, назначая сдвоенные «Ласточки», – отметил Евгений Савостин.

География курсирования этих электропоездов постоянно расширяется. С 2019 года «Ласточки» начали курсировать между Екатеринбургом и Талицей, по праздникам скоростные электрички отправляются в Верхотурье и Серов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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