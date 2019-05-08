В Тугулыме на работу вернули мужчину, которого уволили, не дав объяснить причины проступков
В Тугулыме директору МУПа пришлось обратно взять сотрудника, которого он недавно уволил за отлынивание от работы.
Руководитель предприятия вынес мужчине два замечания и выговор, после чего уволил сотрудника по статье "Неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, при наличии дисциплинарного взыскания".
Уволенный посчитал, что трудовой договор с ним расторгли незаконно и обратился в прокуратуру. В ведомстве встали на сторону заявителя.
- Дисциплинарные взыскания к работнику применены с нарушением установленной процедуры, за пределами месячного срока, установленного Трудовым кодексом. Также у мужчины не потребовали объяснений по фактам допущенных проступков, - сказали в пресс-службе областной прокуратуры.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования с работника сняли дисциплинарные взыскания и восстановили в ранее занимаемой должности.
А вот двух должностных лиц МУПа за допущенные нарушения, наоборот, привлекли к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU