В Тугулыме на работу вернули мужчину, которого уволили, не дав объяснить причины проступков

СЕГОДНЯ 08:09 2019-05-08T08:24:09+03:00

С сотрудника дисциплинарные взыскания сняли, а на руководство - наложили Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Тугулыме директору МУПа пришлось обратно взять сотрудника, которого он недавно уволил за отлынивание от работы.

Руководитель предприятия вынес мужчине два замечания и выговор, после чего уволил сотрудника по статье "Неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, при наличии дисциплинарного взыскания".

Уволенный посчитал, что трудовой договор с ним расторгли незаконно и обратился в прокуратуру. В ведомстве встали на сторону заявителя.

- Дисциплинарные взыскания к работнику применены с нарушением установленной процедуры, за пределами месячного срока, установленного Трудовым кодексом. Также у мужчины не потребовали объяснений по фактам допущенных проступков, - сказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования с работника сняли дисциплинарные взыскания и восстановили в ранее занимаемой должности.

А вот двух должностных лиц МУПа за допущенные нарушения, наоборот, привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU