Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

СЕГОДНЯ 12:58 2019-05-07T14:24:09+03:00

Из 78 человек на борту спастись смогли только 37 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В московском аэропорту в пожаре при экстренной посадке погиб 41 человек

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выразил соболезнования правящему архиерею Мурманской митрополии митрополиту Мурманскому и Мончегорскому Митрофану в связи с трагедией в Шереметьево. Вечером 5 мая в московском аэропорту при экстренной посадке загорелся самолет «Сухой Суперджет». Из 78 человек на борту спастись смогли только 37.

- Прошу Ваше Высокопреосвященство принять мои искренние соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево. Скорбь, постигшая Вашу паству, стала болью всей Церкви. Архипастыри, клир и народ Божий Екатеринбургской митрополии едиными устами возносят молитвы об упокоении душ погибших, скорейшем выздоровлении пострадавших и утешении скорбящих, - говорится в обращении Митрополита Кирилла.

По одной из версий, в самолет, вылетающий из Москвы в Мурманск, попал молния. В результате чего у борта отказала электроника, и капитан судна решил вернуться. Во время посадки «Суперджет» ударился о землю и загорелся. Жертвами трагедии стали 40 пассажиров и один бортпроводник.

ИСТОЧНИК KP.RU