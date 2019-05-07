В Ирбитском районе из-за затопления закрыли движение по двум мостам

СЕГОДНЯ 12:22 2019-05-07T12:30:43+03:00

Ограничение снимут только после снижения уровня воды в реке

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В Ирбитском районе, сильно страдающем в сезон паводков, очередное подтопление. На этот раз из-за увеличения уровня воды подтоплен оказался мост через реку Мурза, на 12 километре автодороги деревня Дубская - деревня Азёва.

В связи с этим накануне злесь было введено временное ограничение для движения всех видов транспорта. А сегодня сотрудниками ГИБДД закрыли проезд по мосту через реку Ирбит.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Сотрудники Госавтоинспекции следят за ситуацией совместно с представителями организации-владельца автодороги, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области. - Ограничения будут сняты только когда снизится уровень воды в реке. - Просим жителей и гостей Ирбитского района отнестись с пониманием и проявлять максимум бдительности и внимательности.

ИСТОЧНИК KP.RU