Для удобства пассажиров: в Екатеринбурге изменят маршрут автобуса № 53
В Екатеринбурге изменят схему движения автобусов № 53, курсирующих от железнодорожного вокзала до микрорайона Солнечный.
В сторону нового жилого квартала общественный транспорт будет ходить по улицам Вокзальная, Стрелочников, Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, проспект Ленина, Московская, Пальмиро Тольятти, Посадская, Московская, Военная, Дорожная, Окраинная, Палисадная, 2-я Новосибирская, Лучистая, Нескучная.
В направлении вокзала автобусы пойдут по улицам Нескучная, Лучистая, 2-я Новосибирская, Палисадная, Окраинная, Дорожная, Военная, Патриса Лумумбы, Московская, Фурманова, Серова, Большакова, Московская, проспект Ленина, Карла Либкнехта, Свердлова, Челюскинцев, Стрелочников, переулок Невьянский, Вокзальная.
- Меняется место посадки и высадки пассажиров. Вместо остановки «Железнодорожный вокзал» (Привокзальная площадь), высадка и посадка пассажиров будет производиться на остановке «Вокзальная» (ул. Вокзальная), - добавили в пресс-службе мэрии.
В сторону вокзала также добавятся новые остановки: «Московская», «Дворец спорта». А в сторону Солнечного - «Посадская» и «ТЦ «ФанФан».
ИСТОЧНИК KP.RU