2019-05-07T09:27:09+03:00
Общество

В Екатеринбурге в День Победы включат фонтаны

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Рабочие очистили городские фонтаны от мусора и привели в порядок их технологическую частьРабочие очистили городские фонтаны от мусора и привели в порядок их технологическую частьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты ЕМУП «Водоотведение и искусственные сооружения» провели сезонную реконсервацию, чистку и подготовку к запуску фонтанов - они заработают 9 мая.

Рабочие очистили городские фонтаны от мусора и привели в порядок их технологическую часть, в том числе установили в чаши форсунки, снятые на зиму.

- Также проводится ревизия оборудования, - рассказал директор ЕМУП «ВОИС» Александр Репин. - В насосных происходит набивка сальников, смазка подшипников, проверка и ремонт электрооборудования и автоматики. Все это в зимний период. Затем проводится мойка чаш фонтанов, устранение выявленных протечек.

В День Победы включат все фонтаны, кроме того, что находится в Историческом сквере. Его запустят после того, как демонтируют сцену, построенную для праздничных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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