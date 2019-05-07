«Уральская ночь музыки» вошла в топ-200 лучших событий страны

СЕГОДНЯ 09:10 2019-05-07T14:43:39+03:00

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Международный фестиваль Ural Music Night получил очередную порцию признания.

Вот уже на протяжении пяти лет ради «Уральской ночи музыки» в Екатеринбург съезжаются самые известные, талантливые и разностилевые музыканты. Только одних исполнителей набирается порядка 2 500, а чтобы разместить их, организаторы готовят сотню площадок как в учреждениях, так и под открытым небом.

Фестиваль регулярно получает денежные гранты и попадает в список 200 лучших событийных проектов России. В этом году «Национальный календарь событий»: EventsInRussia.com вновь включил Уральскую ночь музыки в топовый рейтинг, присвоив ему статус «Национального события - 2019».

- Фестиваль год от года набирает все большую популярность за пределами Урала. Мы рады, что Ural Music Night становится катализатором туристического потока в Екатеринбург, ведь мы делаем этот невероятный проект, потому что считаем наш город самым лучшим на земле. И благодаря музыке сотни людей приезжают к нам, чтобы влюбиться в столицу Урала навсегда, - говорит исполнительный директор UMN Наталия Шмелькова.

В этом году Ural Music Night состоится 28 июня. Впервые одной из площадок фестиваля станет стадион «Екатеринбург-арена», где «Уральская ночь музыки» будет объединена с общегородским выпускным балом.

ИСТОЧНИК KP.RU