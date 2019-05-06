2019-05-06T15:14:13+03:00
Общество

На Урале опека помогла воссоединиться вышедшей из колонии мигрантке и ее отданной в детдом дочери

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УМВД по ЕкатеринбургуФото: УМВД по Екатеринбургу
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На Урале произошла история, по мотивам которой можно было спокойно снять сериал вроде "Санты-Барбары".

В 2008 году в Москве была задержана нелегальная мигрантка, которую подозревали в перевозке через границу наркотиков. Учитывая тяжесть преступлений суд отправил 25-летнюю иностранку за решетку на 11 лет. Не смягчила наказание даже беременность женщины.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Дочку Амину осужденная родила уже в исправительной колонии Нижнего Тагила. Сначала девочка находилась вместе с матерью в Доме ребенка при ИК-6, а затем была передана в «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Антоновский».

Женщина хотела отправить дочь на воспитание в семью брата, но на тот момент малышке уже оформили российское гражданство и назначенному опекуном брату опека вынесла отказ.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Мать беспокоилась, что не сможет забрать ребенка после освобождения, поскольку ее ожидала принудительная депортация. Как забрать дочь женщине нигде толком не объясняли. Поэтому осужденная обратилась за помощью к Уполномоченному по правам человека в Свердловской области.

- Проверка показала, что мать девочки не лишена родительских прав, отца у Амины нет. Сотрудники СРНЦ «Антоновский» регулярно привозили ребенка на свидание с матерью, связь между ними не прерывалась. Несмотря на непростую жизненную ситуацию, ребенок стал по-настоящему привязан к маме и ждал ее освобождения с нетерпением. Благодаря стараниям педагогов и сотрудников опеки девочка выросла жизнерадостной и дружелюбной, добилась успехов в учебе, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Перед отъездом свердловский омбудсмен вручила маме и девочке памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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