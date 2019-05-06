2019-05-06T14:57:04+03:00
Экономика

ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Росатом»

Банк поддерживает внутрироссийские и международные проекты группы
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Банк ВТБ предоставил АО «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ), входящей в Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом», финансирование на сумму 244,1 млн евро.

Банк ВТБ длительное время плодотворно сотрудничает с компаниями, входящими в периметр Госкорпорации «Росатом» и предоставляет весь комплекс банковских услуг, традиционно поддерживая как внутрироссийские, так и международные проекты группы.

Заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко подчеркнул: - Многолетнее сотрудничество и знание потребностей атомной отрасли позволяют банку ВТБ участвовать в финансировании самых разных проектов предприятий Госкорпорации «Росатом», вне зависимости от их сложности. Дополнительным преимуществом является разветвленная международная сеть присутствия группы ВТБ, что позволяет эффективно поддерживать компетенции Госкорпорации «Росатом» как в России, так и за рубежом.

- Банк ВТБ и АО АСЭ связывает многолетнее взаимовыгодное сотрудничество, за время которого ВТБ проявил себя как надежный партнер, всегда готовый поддержать АО АСЭ при реализации его проектов в любых точках земного шара. АО АСЭ надеется на дальнейшее развитие этого плодотворного сотрудничества, - отметил старший вице-президент по корпоративным функциям АО ИК «АСЭ» Н.Г. Подоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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