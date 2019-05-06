2019-05-06T10:19:41+03:00
Общество

Сотня стелл, амфитеатры и wi-fi: в Екатеринбурге отремонтируют сквер на Площади обороны

Стоимость контракта составит 30,5 миллиона рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: проектная документацияФото: проектная документация
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В Екатеринбурге ищут подрядчика, который возьмется за реконструкцию благоустройства сквера «Площадь Обороны». Согласно сайту госзакупок, начальная сумма контракта составляет 30,47 миллиона рублей.

В качестве основной концепцией разработчики архитектурного бюро Rock предложили «Живую память». На Площади Обороны планируется разместить 100 стел, каждая из которых будет рассказывать о людях и предприятиях, местах и городах, которые трудились во имя Победы.

Также в сквере оборудуют фудкорт, установят артобъекты, построят два амфитеатра, разобьют клумбы и газоны, поставят лавочки и заменят освещение.

Фото: проектная документация

Фото: проектная документация

- Главная площадь перед памятником будет активно использоваться горожанами. Она будет оборудована для комфортного проведения времени малыми архитектурными формами и точками доступа бесплатного Wi-Fi. Здесь можно будет как просто отдохнуть со стаканчиком кофе в тени деревьев, так и провести большое мероприятие. Плавность линий пешеходных дорожек и функциональных зон позволит комфортно перемещаться в пространстве, не срезая углы по газонам. Строгие формы элементов благоустройства поддерживают суровый образ Седого Урала, - говорится в техзадании.

Отличительной чертой сквера станут три разновидности пешеходных дорожек. Основные вымостят тротуарной плиткой, второстепенные - щебнем, а тропу повышенной сложности покроют древесной щепой.

Фото: проектная документация

Фото: проектная документация

Все работы по благоустройству должны быть закончены до 30 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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