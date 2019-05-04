В центре Екатеринбурга ночью загорелся нежилой дом

СЕГОДНЯ 09:20 2019-05-04T09:29:16+03:00

К часу ночи пожар был почти потушен Фото: Ермак Белый Фото: Паблик Инцидент/Екатеринбург

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В центре Екатеринбурга на Маршала Жукова около полуночи загорелось трехэтажное бесхозное здание. Жители соседних домов заметили всполохи и тут вызвали пожарных, некоторые снимали на телефон. На фотографиях видно, как огонь постепенно начал вырываться за пределы здания ввысь, подымаясь над крышей на несколько метров. Чтобы потушить такой пожар, понадобилась не одна бригада сотрудников МЧС.

- На площади 200 квадратных метров были повреждены кровля, внутренние перегородки, чердачное перекрытие, внутренняя отделка, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - Чтобы устранить пожар, понадобилось 8 пожарных машин и 26 сотрудников. Около часа ночи открытое возгорание было потушено, сгоревшие постройки разбирали вплоть до 7:30 утра.

Так полыхало здание до приезда пожарныхФото: Паблик Инцидент/Екатеринбург

Некоторые жильцы домов на Маршала Жукова уверены, что пожар не случаен - так подчищают территорию под застройку.

- Убирают остатки строения, видимо, под полную застройку, чтобы уже никак не подлежало восстановлению, - считает Владислав.

В последнее время в Екатеринбурге чуть ли не каждую ночь горят нежилые дома, как на окраине, так и в центре. Так с 1 на 2 мая за одну ночь сгорело сразу семь зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU